У 2017 році в Україні на кір захворіли понад 4 700 осіб - МОЗ

У 2017 році в Україні на кір захворіли понад 4 782 осіб, з них 75 % - діти.

Читайте такожЮрист прокоментував норми щодо заборони допуску у школи дітей, які не мають щеплень

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За її словами, із загальної кількості хворих на кір у 86 % не було щеплення проти цього вірусного захворювання.

"До України вірус кору потрапив з Румунії, де також спостерігається низький рівень вакцинації. Лікування кору не існує. Помирає один з 900 людей, які хворіють на кір. Єдиний захист - вакцинація. В Україні зараз спостерігається спалах кору, бо був зруйнований захисний щит від кору - загальна вакцинація. Спалах був неминучий. За останні півроку через кір померли 6 осіб - 4 дитини та 2 дорослих. Усі випадки зафіксовані в Одеській області", - зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що в Україні достатньо "якісних бельгійських вакцин проти кору".

"У 2016 році ми мали 45 % вакцинованих. Менше 1% дітей мають протипоказання до вакцинації, ці діти є ослабленими. Зараз маємо 88 % від запланованих обсягів вакцинування проти кору. У Києві 10 763 дитини були вакциновані за останній тиждень", - сказала Супрун.

Читайте такожКому не можна робити щеплення проти кору: коментарі лікаря

Вона також наголосила, МОЗ підтримує заходи щодо недопуску невакцинованих дітей до шкільних закладів та закликала дитячих лікарів пояснювати необхідність вакцинування проти вірусних хвороб.

"Ми чуємо про випадки, коли лікарі видають підроблені довідки про щеплення. Це є порушення основ лікарської етики. Для таких людей у кримінальному кодексі є 325-а стаття, згідно з якою таким лікарям загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років", наголосила Супрун.