В Україні офіційно заборонено вживання слова "інвалід"

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо виключення з українського законодавства та вжитку терміну «інвалід».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, метою закону № 2249 - VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ухваленого Верховною Радою 19 грудня 2017 року, є продовження роботи, розпочатої урядом на виконання указу глави держави від 3 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», щодо виключення із законодавства України та вжитку терміну «інвалід» і заміни його терміном «особа з інвалідністю».

Цим документом вносяться зміни до 37 законів, у положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни».

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Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін «особа з інвалідністю», перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності, наголосили у прес-службі.