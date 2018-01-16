В Україні з початку нового року на кір вже захворіли 1 285 людей – 856 дітей і 429 дорослих.

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Як повыдомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, один випадок захворювання завершився летально - в Одеській області померла дитина.

Найвищі показники захворюваності у Івано-Франківській (275 випадків), Чернівецькій (274), Закарпатській (194) і Одеській (157) областях. Найнижчі – у Житомирській і Рівненський областях (по 1 випадку), Волинській та Луганській областях (по 2 випадки). Не зафіксовані випадки захворювання цього року у Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

У відомстві наголосили, що в країні продовжуються посилені заходи з вакцинації проти цього небезпечного захворювання.

У 2017 році посиленою вакцинацією вдалося охопити 65,5% дітей від запланованих.

За минулий рік на кір захворіли 4 782 людей. З початку спалахів внаслідок кору померло 6 людей: 4 дітей і 2 дорослих. Усі випадки смерті - в Одеській області.

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На початок січня 2018 року залишок вакцин загалом по Україні складає 516 тисяч доз, що загалом вистачає для завершення посиленої імунізації проти кору. До МОЗ надходять повідомлення про відсутність вакцини в деяких медичних закладах з різних регіонів.

На сьогодні наказом МОЗ здійснено перерозподіл вакцин в регіони, де її кількість була недостатньою.

Як писав УНІАН, у 2017 році зареєстровано 4782 випадки захворювання на кір (1292 дорослих і 3490 дітей) в 24 регіонах країни.