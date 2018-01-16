У Києві продовжує зростати кількість хворих на кір

У Києві станом на ранок 16 січня зареєстровано 92 хворих на кір осіб, у тому числі 68 дітей.

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Про поточну ситуацію щодо захворюваності на кір у столиці УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Таким чином, кількість хворих за добу зросла на 5 осіб, серед яких 2 дітей.

Згідно з офіційними даними, на стаціонарному лікуванні зараз перебуває 7 дорослих та 5 дітей.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що за 10 днів цього року у столиці зафіксовано 61 випадок захворювання на кір, з них 49 – у дітей. При цьому зазначив, що за весь минулий рік в Києві хворих на кір було зареєстровано близько 80 осіб.

В місті запрацював оперативний штаб, який здійснює моніторинг ситуації, а також запроваджено запобіжні та профілактичні заходи для недопущення епідемії кору.

Станом на ранок 11 січня у Києві було зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, з них 54 – діти.

12 січня у Києві кількість хворих на кір зросла за добу на 8 осіб - до 74, серед яких 57 дітей до 17 років та 17 дорослих.

Вчора, 15 січня, директор міського Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург заявила про позитивні наслідки вжитих заходів щодо упередження розповсюдження кору. За її даними, на ранок учорашнього дня було зафіксовано 87 випадків кору, з яких 66 – це випадки серед дітей. На ранок учорашнього дня було госпіталізовано 15 осіб, серед них 10 дорослих і 5 дітей.