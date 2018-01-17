В Україні оновлять склад автомобільних аптечок: таблеток та зеленки не буде

Мотоциклетні, автомобільні та автобусні медичні аптечки мають бути оснащені засобами для надання першої допомоги при ДТП і не мусять містити будь-яких медичних препаратів.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, відповідний проект наказу підготували у міністерстві та подали на погодження.

У кожній аптечці також буде інструкція, як надаватипершу допомогу при ДТП.

За статистикою, причиною близько 80% смертей внаслідок ДТП до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є масивна кровотеча. Тому до мінімальної комплектації аптечки передусім будуть входити необхідні засоби для зупинки кровотечі: бинти різної ширини, серветки тощо. Замість резинового джута у автомобільній аптечці буде механічний засіб для зупинки кровотечі по типу «САТ», який можна накласти собі самотужки. І абсолютно усі медичні аптечки – мотоциклетні, автомобільні та автобусні – будуть оснащені інструкцією з покроковими діями при ДТП.

В оновлених аптечках не буде медичних препаратів – зеленки, таблеток, які мають термін придатності і далеко не завжди вчасно оновлюються в аптечці, тощо. Крім того, ліки не стануть в нагоді при наданні екстреної допомоги не фахівцями. Це світовий досвід – не включати лікарські засоби у обов’язковий склад автомобільних аптечок. За необхідності, ви можете доповнити власну аптечку необхідними вам ліками.

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Перелік медичних виробів та інших матеріалів, які повинні бути в складі аптечок медичних мотоциклетних, автомобільних та автобусних востаннє переглядався Міністерством охорони здоров’я України 20 років тому. Теперішній проект наказу має на меті привести аптечки у відповідність до європейських норм та стандартів.