Україні загрожує спалах дифтерії слідом за кором - лікар Комаровський (відео)

Лікар-педіатр Євген Комаровський прогнозує, що незабаром дифтерія може атакувати українців. Про це він розповів на власній сторінці на YouTube.

Педіатр закликав українців вакцинуватися від кору й нагадав, що рік тому попереджав про його спалах.

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"Кір - це розминка, це квіточки. Буде гірше, й кір здасться вам солодкою ягідкою на тортику, а ось тортик - це дифтерія. І з нею все не так просто. Тому що кір – ви одноразово зробили щеплення, і у вас на 80-85% є захисні антитіла. З дифтерією треба зробити щеплення мінімум три рази поспіль, потім ще раз через рік, а потім кожні 10 років вакцинуватися. Тому з дифтерією так швидко створити імунітет у всіх не вийде", - наголосив Комаровський.

Лікар розповів, що "дифтерія - це не один на тисячу вмирає". За його словами, при дифтерії без сироватки вмирає 50%, із сироваткою в найкращих клініках світу все одно смертність 10-15%.

"Із сироваткою в країні - сутужно. Дифтерія прийде обов'язково, це не кір, це набагато гірше, набагато небезпечніше", - зазначив Комаровський.

З початку року на кір в Україні захворіло 1 285 осіб – 856 дітей та 429 дорослих. Один випадок завершився летально – в Одеській області померла дитина. Найвищі показники захворюваності – у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях.

Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням, інкубаційний період якого становить від 7 до 17 днів. Вірус передається через ніс, рот або очі. Симптомами хвороби є висип, дуже висока температура, головний біль, нудота, бронхіт. При перших же ознаках кору необхідно звернутися до лікаря.

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90% людей без щеплення захворіють на кір, якщо поряд є інфікований. Тільки вакцина може захистити від хвороби і тяжких ускладнень. За даними міністерства охорони здоров’я, станом на 1 січня в Україні в наявності було 516 тисяч одиниць вакцини проти кору.