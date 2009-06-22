Що насправді в морозиві?

У спекотний літній день навряд чи хто відмовиться поласувати прохолодним морозивом, але чомусь останнім часом воно здається не таким смачним, як у дитинстві. Фахівці говорять, смак змінився не тому, що ми виросли, а тому, що змінилося саме морозиво. Як саме, говорили учасники програми «Українське вимірювання».

У молочному морозиві повинно бути 0,5 - 7,5% жиру, у вершковому - 8-11,5%, в пломбірі - 12-20%, крім того, останній не повинен містити жодних рослинних жирів. Начальник хроматографічної лабораторії Укрметртестстандарту Володимир Кищенко говорить, що за останні два роки статистика зовсім не утішлива - 90% пломбіру - фальсифікована, адже майже все морозиво роблять на рослинних жирах, в деяких випадках використовують найдешевшу пальмову олію. Але іноді виробник вносить рослинні жири, навіть не підозрюючи цього, коли по рецептурі додають згущуюче молоко.

Інша проблема в тому, що замість ягід, фруктів і натуральних сиропів додають синтетичні фарбники: «Англійці вже хочуть заборонити використання синтетичних фарбників в дитячому харчуванні, серед них Е-124, який може викликати дитячу гіперактивність, словом, затримку в розвитку. А цей елемент дуже часто зустрічається в наших вітчизняних видах морозива».

Врятувати ситуацію зможе сертифікація і ринковий контроль, який ефективно працює в країнах Євросоюзу, коли діють штрафи, вилучення продукції з ринку, обнародування негативних результатів суспільству, а це приносить величезні збитки для компаній порушників.

24.ua