Двоє учнів травмувалися на уроці праці

На Чернігівщині порушену кримінальну справу за фактом травмування двох учнів на уроці праці. Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Прокурор Менського району порушив кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків вчителями та керівництвом однієї з загальноосвітніх шкіл району – внаслідок недбалого ставлення до техніки безпеки на уроці праці у цій школі було травмовано двох підлітків.

Як встановила дослідча перевірка, учні сьомого та дев’ятого класів на уроках праці займалися рубанням дров, що, до речі, взагалі не передбачено програмою з трудового навчання. Крім того, ці роботи мав за дорученням директора виконати особисто вчитель праці, який одночасно працював у школі робітником.

Роботи проводились на шкільному подвір’ї. Напередодні вчитель праці сказав учням, щоби для уроку приносили з дому сокири.

Під час рубання дров учнями 14-річний семикласник травмував себе, вдаривши сокирою по нозі. Після цього учень пішов додому, тому розголосу подія не набула. Наступного дня "уроки праці" з рубанням дров продовжувались, доки учень 9 класу не вдарив себе сокирою по пальцю руки, відрубавши фалангу.

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило істотну шкоду здоров’ю неповнолітніх).

Відповідно до ст.22 Закону України "Про загальну середню освіту", загальноосвітній навчальний заклад має забезпечити безпечні та нешкідливі умови навчання, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я. За це, згідно чинного законодавства, відповідає керівництво навчальних закладів.

Як прокоментувала ситуацію старший помічник прокурора області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Надія ШЕВКУН, залучати неповнолітніх до рубання дров не можна навіть там, де вони є найманими працівниками. Професія дроворуба входить до затвердженого Міністерством охорони здоров’я Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці. А, згідно Закону України "Про охорону праці", залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці не допускається.

"Шкода, що шкільні педагоги опановують правові знання такою дорогою ціною – здоров’ям школярів. Залишається лише сподіватися, що справедливий вирок суду в цій справі змусить інших педагогів шкільного трудового виховання обрати інший шлях правової самоосвіти," – додала вона.