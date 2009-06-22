Хто харчувався материнським молоком, краще вчаться

Діти, яких годували грудьми, краще вчаться в школі і частіше поступають в коледжі, ніж ті, хто був на штучному вигодовуванні, повідомляє HealthDay News.

Співробітники Університету Колорадо в Денвері і Американського університету у Вашингтоні вивчили дані про вигодовування 126 близнят з 59 сімей і показники успішності 191 близнюка з 90 сімей.

У кожній парі цих двійнят одного годували грудьми, а іншого тримали на штучному харчуванні - або ж вигодовували материнським молоком обох, але протягом різного часу.

Результати порівняння показали, що ті, хто харчувався материнським молоком, демонстрували в школі кращу успішність і частіше продовжували навчання в коледжах, ніж їх брати і сестри. Кожен місяць грудного вигодовування в дитинстві підвищував успішність учня в школі на 1% і збільшував ймовірність вступу до вузу на 2%. Крім того, такі діти відрізнялися міцним здоров`ям, хорошими когнітивними здібностями і вищим IQ.

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