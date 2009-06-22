15 млн грн - на реконструкцію дитячої лікарні в Артемівську

У місті Артемівську Донецької області стартував перший етап проекту капітального ремонту дитячої лікарні (вул.Ювілейна, 54), загальна вартість проекту становить близько 15 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба Артемівської міської ради. Згідно з повідомленням, сьогодні на фінансування проекту залучено понад 1 млн. грн. у рамках соціального проекту міста. Найбільші суми виділили ООО «Кнауф Гіпс Донбас» (600 тис. грн.) і ЗАТ «Артемівський машинобудівний завод «Вістек» (400 тис. грн.). За рахунок цих коштів відбувається заміна системи опалювання та встановлення металопластикових вікон.

Комунальні служби міста в рамках соцпроекту встановлюють огорожу навколо території лікарні та замінюють комунікації: теплотраси, зовнішнє освітлення тощо. Малий і середній бізнес також бере участь у реалізації проекту.

800 тис. грн. місцевого бюджету буде використано на оновлення фасаду стаціонару, а також на підготовку проектної документації, проведення експертизи.

Закінчення першого етапу капітального ремонту дитячої лікарні заплановано на кінець 2009 року. До цього часу мають намір здати головний корпус лікарні «під ключ», замінити систему опалювання, водопровідні та каналізаційні мережі.

Другий етап передбачає проведення капітального ремонту поліклініки та інших приміщень 2010 року. Також планується впорядкування прилеглої території та встановлення дитячого майданчика у дворі лікарні.

«Цього року всі зусилля місцевої влади, бізнесу та всіх жителів Артемівська буде спрямовано на закінчення капітального ремонту дитячої лікарні. Ми не випадково обрали саме цей, дуже складний у реалізації об`єкт. Це логічне продовження нашої соціальної програми розвитку міста», - зазначив Артемівський міський голова Олексій РЕВА.