Україні - європейські стандарти споживання алкоголю

Україні необхідно перейти на європейські стандарти підходу до продажу та споживання алкогольних напоїв, заявляє заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, відкриваючи засідання круглого столу, присвячене обговоренню законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв),

Законопроект, поданий народними депутатами М.ТОМЕНКОМ, Євгеном СУСЛОВОМ і Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, був зареєстрований ще у грудні 2007 року. Він спрямований на обмеження споживання і продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Даним законопроектом законодавчо вносяться у категорію алкогольних напоїв слабоалкогольні напої та пиво, а також вводиться обмеження на продаж слабоалкогольних напоїв до 18 років та забороняється продавати та споживати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби у громадських місцях, зокрема у місцях проведення масових заходів.

5 березня 2009 року Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні, за його прийняття проголосувала конституційна більшість народних депутатів – 384.

«Ідея мого законопроекту, який вже було ухвалено Верховною Радою у першому читанні і який вкрай необхідно прийняти до завершення цієї сесії, полягає в тому, що треба нарешті зупинити віртуально дискусію стосовно «поганих» і «добрих» алкогольних напоїв», - сказав сьогодні М.ТОМЕНКО.

За його словами, у силу фінансової підтримку певних міфів в Україні й досі існує думка, що слабоалкогольні напої, у тому числі і пиво, не завдають шкоди організму. «Десятки років молодих людей України переконували в тому, що в Україні не існує пивного алкоголізму. На жаль, достатньо послухати медичних працівників або батьків, щоб зрозуміти абсурдність такого сформованого міфу», - наголосив він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що перше завдання законопроекту – прирівняти норми законодавства щодо обмеження споживання продажу пива і слабоалкогольних напоїв до алкогольних напоїв.

«Друге, не менш важливе його завдання, пов’язане не лише з охороною здоров’я, передовсім молодих людей, а й з безпекою наших громадян. Це норми, які стосуються обмежень з продажу і споживання алкоголю, в тому числі і пива в громадських місцях», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що виступає прихильником того, аби в таких місцях повністю заборонити продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, водночас, готовий розглядати компроміс, коли у даних місцях буде дозволений продаж пива у пластиковій тарі.

«Загалом, треба зробити все, щоб, як у будь-якій цивілізованій країні, під час масових заходів не використовувалась скляна тара. Це тим більше важливо, що ми повинні готувати наших громадян до заходів Євро-2012, коли кількість любителів футболу сягатиме сотень тисяч в тих містах, що прийматимуть чемпіонат», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, треба зробити все, щоб до розпалу літнього сезону законопроект був ухвалений і в Україну повернулися європейські стандарти щодо споживання пива та слабоалкогольних напоїв.