Маркування продуктів на вміст ГМО запровадять з 2010 р.

Міністерство економіки України розглядає можливість перенесення термінів запровадження обов`язкового маркування продуктів харчування на вміст у них генетично модифікованих організмів (ГМО) наступного року.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки Віктор ПАНТЕЛЕЄНКО.

Він зазначив, що на сьогодні розглядається варіант запровадження такого маркування з 1 січня або з 1 липня 2010 року.

Причиною необхідності перенесення термінів В.ПАНТЕЛЕЄНКО назвав неврегульованість певних технічних питань, зокрема, відсутність так званої системи відстежування продуктів і сировини, які надходять в Україну.

«Запровадження маркування залежатиме від того, як скоро вдасться вирішити технічні питання. Це може бути 1 січня або 1 липня 2010 року», – сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову №468, якою затвердив порядок маркування харчових продуктів, що містять понад 0,1% генетично модифікованих організмів (ГМО). Обов`язкове маркування продуктів цим документом буде запроваджено з 1 липня ц.р.