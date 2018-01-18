Водохресне купання - потужний стрес для організму: як не нашкодити здоров'ю



Медики попереджають, що хрещенське купання є значним стресом для організму в цілому, якщо до цього не було систематичного загартовування, постійної практики моржування. І тому є небезпека сильно нашкодити своєму здоров'ю.

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Для подібних процедур є низка протипоказань: хвороби серцево-судинної системи, гіпертонія, порушення кровообігу, різні запальні процеси в організмі, інфекційні хвороби, захворювання дихальних шляхів і бронхів. Викид адреналіну, спазм судин, підвищення артеріального тиску – цілком звичні його наслідки. Тому таке купання може стати причиною гіпертонічного кризу навіть у молодих і відносно здорових людей. Категорично не рекомендується піддавати такого стресу дітей, тим більше не підготовлених систематичним загартовуванням.

Підготовку до хрещенського запливу потрібно починати ще влітку, продовжувати восени: багато плавати, приймати ванну, поступово знижуючи температуру води, тобто гартувати організм.

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Медики радять:

1. Не вживайте спиртне у цей день. Прийом алкогольних напоїв порушує природну терморегуляцію організму з усіма наслідками. Адже спиртні напої заважають людині адекватно оцінити свій стан і це може призвести до переохолодження.

2. Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, перед купанням можна зробити пробіжку, надівши мінімум одягу, зробити розминку.

3. Підходити до ополонки треба в зручній, неслизькою і легкоснимаемой взуття, щоб уникнути надмірного переохолодження ніг.

4. Перш ніж увійти у воду, треба змочити обличчя, руки, ноги, груди, живіт і спину і тільки потім зануритися за шию, після чого посилено плисти брасом.

5. Не варто поринати з головою або пірнати, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку.

6. Контакт з низькою температурою повинен бути вкрай мінімальним, в межах 20-30 секунд, не більше, щоб не допустити серйозного переохолодження організму.

7. Ретельно вибирайте місце для купання. Потурбуйтеся, щоб на місці купання були медики і рятувальники.