Ученим вдалося повернути назад біологічний час
Дослідження зі стовбуровими клітинами
Перетворити клітини дорослої свині спочатку в стовбурові, а потім на тканині нового органу вдалося китайським ученим. Про це повідомила британська медіа-група Бі-бі-сі.
Згідно звітам наукової групи з Китаю, створена технологія, що дозволяє перетворювати клітини дорослої свині на аналог стовбурових клітин і вирощувати з них фрагменти бажаних органів.
В результаті, відкривається практично необмежена можливість отримання з тваринного матеріалу органів і тканин для їх подальшої пересадки людині.
Досліди проводилися в Шанхайському інституті біохімії і клітинної біології.
Професор Лей Ксяо заявив, що китайські учені винайшли технологію, що дозволяє "повернути біологічний час назад" і перетворювати клітини дорослої тварини на стовбурові або зародкові. "Це створює абсолютно нову ситуацію, наслідки якої є виключно важливими як для людини, так і тварин", - відзначив він.
Як стало відомо, в ході дослідів китайські фахівці зуміли перепрограмувати клітини, узяті з вуха дорослої свині і її кістковий мозок. В результаті вони одержали класичні стоібурові клітини, аналогічні тим, що знаходяться в ембріонові. Після цього вони змогли виростити бажані органи.
Лей Ксяо не виключив, що нова методика дозволить створити технологію по вирощуванню з свинячого матеріалу людських тканин і органів, які б не відторгалися організмом людини.