Ученим вдалося повернути назад біологічний час

Перетворити клітини дорослої свині спочатку в стовбурові, а потім на тканині нового органу вдалося китайським ученим. Про це повідомила британська медіа-група Бі-бі-сі.

Згідно звітам наукової групи з Китаю, створена технологія, що дозволяє перетворювати клітини дорослої свині на аналог стовбурових клітин і вирощувати з них фрагменти бажаних органів.

В результаті, відкривається практично необмежена можливість отримання з тваринного матеріалу органів і тканин для їх подальшої пересадки людині.

Досліди проводилися в Шанхайському інституті біохімії і клітинної біології.

Професор Лей Ксяо заявив, що китайські учені винайшли технологію, що дозволяє "повернути біологічний час назад" і перетворювати клітини дорослої тварини на стовбурові або зародкові. "Це створює абсолютно нову ситуацію, наслідки якої є виключно важливими як для людини, так і тварин", - відзначив він.

Як стало відомо, в ході дослідів китайські фахівці зуміли перепрограмувати клітини, узяті з вуха дорослої свині і її кістковий мозок. В результаті вони одержали класичні стоібурові клітини, аналогічні тим, що знаходяться в ембріонові. Після цього вони змогли виростити бажані органи.

Лей Ксяо не виключив, що нова методика дозволить створити технологію по вирощуванню з свинячого матеріалу людських тканин і органів, які б не відторгалися організмом людини.

ami-tass.ru