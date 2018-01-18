В Україні набув чинності наказ щодо професійної дискримінації жінок

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, уже не є дійсним.

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Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, набув чинності наказ, що скасовує цей документ.

"Перелік заборонених для жінок робіт був затверджений майже 25 років тому (наказ МОЗ України від 29 грудня 1993 року № 256). Він складався з розділів, що об’єднують роботи з металообробки; будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, гірничі роботи; геологорозвідувальні і топографо-геодезичні, роботи з видобутку нафти і газу; чорна та кольорова металургія; ремонт обладнання електростанцій і мереж, електротехнічне виробництво, виробництво абразивів, радіотехнічне і електронне виробництво, загальні професії електронної техніки, професії хімічних виробництв, професії виробництв харчової продукції, тютюново-махоркове та ферментаційне виробництво, роботи на залізничному транспорті та метрополітені, автомобільному, морському, річковому транспорті, поліграфічне виробництво, сільське господарство", - нагадали у відомстві.

Наголошується, що цей перелік суперечить національному законодавству, вимогам законодавства ЄС, міжнародним зобов’язанням України з питань гендерної політики, а також не узгоджується із сучасним Класифікатором професій. Крім того, за минулі роки змінились умови та характер праці на підприємствах, з'явились сучасні технології, обладнання, використовуються нові матеріали та хімічні сполуки.

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"Тому МОЗ України розробило наказ, який скасовує цей документ професійної дискримінації жінок (Наказ МОЗ України № 1254 від 13 жовтня 2017 року «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256»). Цей наказ уже діє (набрав чинності 22 грудня 2017 року), а глава 3 розділу І Переліку втратить чинність з дати, коли Україною буде завершено процедуру денонсації Конвенції про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45", - пояснили у міністерстві.

Дотримання вимог наказу контролюватиме Державна служба України з питань праці.