МОЗ очікує на епідемію грипу A/H1N1 в Україні восени

Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич повідомив, що епідемія грипу A/H1N1 в Україні можлива восени.

"Тепер готуємося до епідемії грипу, яка очікується восени. Це може бути саме вірус A/H1N1", - зазначив Князевич.

Міністр також додав, що українського пацієнта, хворого цим різновидом грипу, у даний час вилікували.

У МОЗ же впевнені, що пандемію грипу A/H1N1 не було придумано штучно.

"Штучних пандемій не буває", - підкреслив Князевич.

Водночас, у сусідній Польщі число хворих грипом A/H1N1 зросло до 13 осіб. Так, три нові випадки захворювання вірусом підтверджено Головною санітарною інспекцією Польщі. Про це повідомив представник Інспекції Томаш Мішталь.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) минулої п`ятниці підтвердила 44 тисячі 287 випадків захворювання людей грипом A/H1N1 у 95 країнах і територіях, 180 хворих померли.

ua.korrespondent.net