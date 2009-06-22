Полуничні маски - для молодості обличчя

До недавнього часу косметологи полуницю просто поважали. В основному її славу складав відбілюючий ефект: під кінець весни, коли шкіра, втомившись чинити опір, здається пігментним плямам, її рятує полуничний сік - справжній засіб для виведення плям! Найкраще діють полуничні маски (мрія натуропата: полуниця, лимонний сік і ложка меду), а ще можна - протирати обличчя після сну полуничним льодом.

Потім стали надходити нові відомості: наша ягода і чудовий антисептик, в ній є саліцилова кислота, а мідь, що міститься в ній, стимулює вироблення колагену, який підтримує шкіру пружною.

Полуничний сезон - час упевнитися у всемогутності червоної ягоди. Треба регулярно, два-три рази на тиждень, робити прості маски з полуничної кашки. Або балувати обличчя полуничним кремом (гарненько розім`яти ягоди і змішати з кремом звичайним і ложкою меду), замість того щоб купувати дорогі косметичні засоби. А заощаджені гроші витратити на свіжі ягоди.

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