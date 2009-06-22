У США кількість жертв вірусу А/H1N1 за тиждень збільшилася удвічі
12:49, 22 червня 2009Країна
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Померли 87 осіб
Від зараження вірусом грипу A/H1N1 у США померли 87 чоловік, говориться в повідомленні центрів з контролю і запобігання захворюванням Мінохоронздоров`я США, передає Gazeta.ru.
Минулої п`ятниці кількість померлих становила 45 чоловік.
Загальна кількість хворих у США 21 тис. 449 чоловік проти 17 тис. 855 чоловік наприкінці минулого тижня. Найбільшу кількість хворих зафіксовано у штатах Вісконсін (більш як 3 тис. чоловік), Іллінойс (2,526 тис.) і Техас (2,519 тис.).
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