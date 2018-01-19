Сьогодні українці відчуватимуть дію потужної магнітної бурі: лікарі радять берегти здоров'я

Вранці 18 січня на Сонці стався потужний спалах, котрий уже 19 січня почне позначатися на жителях Землі магнітними бурями. Наслідки процесів на поверхні світила спостерігатимуться протягом кількох днів, пише ТСН.

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Доктор фізико-математичних наук Всеволод Лозицький зазначає, що такі спалахи руйнують спокійний режим життя людини, створюючи дискомфорт і навіть призводячи до суспільних потрясінь.

Два дні тому на нашому світилі утворилися плями. Згодом стався вибух, і тепер потоки плазми на величезній швидкості мчать на землю. Їхня руйнівна сила може викликати збої в роботі електроніки та погіршити самопочуття.

Лікар-терапевт Вікторія Форосенко каже, що частина її пацієнтів відчуває зміни у геомагнітному полі заздалегідь – люди скаржаться на слабкість, стурбованість, роздратованість, неуважність, головний та серцевий біль, а також стрибки артеріального тиску. Медик радить пити більше рідини та берегти себе від небезпечних продуктів.

"Намагайтеся в такі дні висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кави, алкоголем, важкою їжею", - дає вказівки вона.

Триватиме буря три дні, але занадто хвилюватися українцям з цього приводу не варто. Вчені кажуть, що наше світило зараз на мінімумі свого 11-річного циклу, тож найближчі три роки ні потужних вибухів, а ні дійсно великих бур не очікується.