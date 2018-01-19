Супрун закликає посилити відповідальність за відмову від вакцинації
В.о. міністра охорони здоров'я просить парламент ухвалити нову національну програму імунізації, підготовлену МОЗ.
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликає Верховну Раду посилити відповідальність за відмову від вакцинації.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час Години запитань до уряду в парламенті.
«Для наступних кроків нам буде потрібна ваша допомога. Перше - внести зміни до законів України, які регламентують питання вакцинації, та посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі», - сказала Супрун і додала, що уряд подаватиме зміни до законодавства.
Крім того, вона закликала ухвалити нову національну програму імунізації, підготовлену МОЗ.
«Через мораторій на нові програми нам не дозволено подавати і немає фінансування на нову програму. Прошу підтримати нову програму щодо імунізації», - додала Супрун.