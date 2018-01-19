Супрун закликає посилити відповідальність за відмову від вакцинації

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликає Верховну Раду посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Для наступних кроків нам буде потрібна ваша допомога. Перше - внести зміни до законів України, які регламентують питання вакцинації, та посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі», - сказала Супрун і додала, що уряд подаватиме зміни до законодавства.

Крім того, вона закликала ухвалити нову національну програму імунізації, підготовлену МОЗ.

«Через мораторій на нові програми нам не дозволено подавати і немає фінансування на нову програму. Прошу підтримати нову програму щодо імунізації», - додала Супрун.