Регіони України забезпечені вакциною проти небезпечних інфекцій - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляє, що рівень охоплення вакцинацією від низки інфекцій викликає тривогу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час Години запитань до уряду в парламенті.

«На тлі ситуації із вакцинацією проти кору, краснухи та паротиту викликає дедалі більшу тривогу рівень охоплення вакцинацією від інших інфекцій», - сказала Супрун.

Зокрема, зазначила вона, станом 1 грудня 2017 року вакцинацією проти поліомієліту було охоплено менше 50% дітей до одного року, проти кашлюку, дифтерії, правця - також менше 50%, по БЦЖ - 75%, а гепатиту В - 50%.

«Вакцина у регіонах є. Невже ми маємо чекати спалахів інших хвороб, щоб покращити охоплення вакцинацією?», - сказала урядовець.