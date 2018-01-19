За два тижні 2018 року на кір в Україні захворіли 1285 осіб

В.о. міністра орохони здров'я України Уляна Супрун заявила, що за два тижні 2018 року на кір в Україні захворіло 1285 дорослих та дітей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Протягом 2017 року було зареєстровано в Україні 4 тис. 782 випадки кору. І за два тижні 2018 року уже захворіло 1285 дорослих та дітей", - повідомила урядовець.

У 2018 році, додала вона, найбільше випадків було зареєстровано у Івано-Франківській області - 275, Чернівецькій - 274, Закарпатській - 194, Одеській - 157, а у Києві - 84.

На думку Супрун, така ситуація в Україні сталася у зв'язку з тим, що протягом останніх років охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%.

Водночас, за словами Супрун, з понад 1 млн 300 тис. вакцинованих на останній рік не було жодного смертельного випадку.