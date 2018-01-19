Україна у квітні отримає мільйон доз вакцин проти кору - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що на початок року в наявності 516 тисяч доз вакцини від кору, у квітні буде нова поставка.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Станом на початок року у закладах охорони здоров'я в наявності 516 тисяч доз вакцин. У квітні очікується поставка ще мільйона доз, а у жовтні - ще мільйона доз", - сказала урядовець і додала, що це бельгійська вакцина, прекваліфікована ВООЗ.

Супрун також наголосила, що згідно з науковими даними, у разі охоплення вакцинацією не менше 95% дорослих та дітей, за місяць-півтора спалахи кору можуть припинитися.

"Знаємо зараз про перебої із наявністю вакцин у деяких областях - Кіровоградська. Рівненська, Житомирська, Одеська, Івано-Франківська та місто Київ. Для них міністерство здійснює перерозподіл наявних вакцин з інших регіонів", - запевнила урядовець.

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Наступна партія вакцин (понад мільйон доз) до Києва має прибути у квітні, додала Супрун.

"Зважаючи на зростаючий попит, міністерство та партнери, ЮНІСЕФ та виробник, вживають заходи для поставки додаткової партії у коротші терміни", - сказала вона.