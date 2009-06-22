На Житомирщині чоловік постраждав від укусу гадюки

На Житомирщині внаслідок укусу гадюки чоловік потрапив до реанімації.

Про це УНІАН повідомив працівник прес-служби ГУ МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, учора до реанімаційного відділення Олевської лікарні доставили 29-річного мешканця Олевська, якого під час перебування в лісі укусила гадюка. Також С.УЛАНОВ повідомив, що гадюки досить часто зустрічаються у північних районах Житомирщини. “Місцевим жителям, які виходять до лісу або в степову зону, потрібно бути готовими до таких несподіваних зустрічей", - сказав С.УЛАНОВ.

Наразі стан потерпілого громадянина стабільний.