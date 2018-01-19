Епідемія ВІЛ/СНІДу: в Україні фіксується багато нових випадків серед успішних людей

В Україні фіксується багато випадків виявлення ВІЛ-інфекції в абсолютно соціально адаптованих верствах населення.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська.

За словами експерта, останніми роками (і в Україні такого ніколи не було досі) дуже велика кількість випадків вперше виявленої ВІЛ-інфекції і в соціально адаптованих верств населення.

«Основний шлях передачі - статевий, а багато ВІЛ-інфікованих людей, які й не знають про свій статус. Інфекційні хвороби потребують системності в підході до протидії їм. У нас же люблять тільки займатися закупівлями, в тому числі і «пацієнтські організації». Де закупівлі - там і вони. Потрібна ж профілактика - це основне. Лікування - це вже наслідок. Для будь-якої інфекційної хвороби головне - профілактика, а лікування - це коли не спрацювала профілактика через різні причини», - наголосила інфекціоніст.

Вона звертає увагу на те, що ситуація з поширенням ВІЛ/СНІДу в нашій країні - катастрофічна.

«В Україні давним-давно епідемія СНІДу. І вона ніяка не «тиха». За багато років роботи я ще такої катастрофічної ситуації з ВІЛ/СНІДу не спостерігала і всім про це кажу. У зонах військових дій завжди є проблема інфекційних захворювань. Наші експерти говорили про неї давно», - зазначила Голубовська.

Вона повідомила, що «Альянс громадського здоров'я» у 2015 році проводив дослідження за показниками інфекційної захворюваності в зоні АТО.

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«Було виявлено, що рівень захворюваності тих, хто виходить із зони військових дій на Донбасі, в 2,5 вища, аніж до заходу в зону АТО. Донбас практично перетворився на «чорну діру» неконтрольованого поширення небезпечних епідемій. В Україні необхідно проводити глибокий аналіз цих процесів, а цього не робиться», - сказала професор.

«Якщо ВІЛ-інфікований пацієнт потрапляє не в Центр СНІДу (а він не може лікувати всіх таких хворих), а в будь-яку іншу лікарню, його лікувати нічим, ліків немає. Незважаючи на величезну міжнародну допомогу, яка вимірюється сотнями мільйонів доларів, фінансування все одно недостатньо. А ось забезпечити лікування найелементарнішими, дешевими препаратами не можуть. Для мене це абсолютно не зрозуміло, як і мораль людей, які цим займаються», - вважає Голубовська.

Експерт акцентувала, що існує проблеми в законах України у сфері боротьби зі СНІДом, які не дозволяють ефективно боротися зі СНІДом, також від вирішення проблем ВІЛ-інфікованих у нашій країні відсторонені всі провідні інфекціоністи.

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«У нас медичні університети не мають баз. Лікування СНІДу та інфекціоністів було відокремлено. У нас дуже мало серйозних публікацій на тему захворюваності на СНІД. У нас наука відсторонена від цієї проблеми. Чому так сталося? Припускаю, щоб можна було спокійно утилізувати ці донорські гроші, і щоб ніхто в цьому не заважав. І нікого це не хвилює», - підсумувала Голубовська.