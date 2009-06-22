Кіровоградщина: виділено кошти на діалізні препарати

Кіровоградська обласна рада проголосувала за виділення 1,2 млн. грн. обласній лікарні на придбання діалізних препаратів для 62 людей з нирковою недостатністю.

Як передає кореспондент УНІАН, головне питання, що виникло під час обговорення на сесії облради, - джерело коштів.

Голова облради Микола СУХОМЛИН запропонував виділити кількасот тисяч гривень за рахунок перерозподілу бюджету управління охорони здоров’я облдержадміністрації, однак головний лікар Кіровоградської обласної лікарні Микола ШЕВЧУК запевнив, що цього буде недостатньо. «Необхідно мати повну суму для того, щоб брати участь у тендерних закупівлях. Без діалізу 62 хворих за кілька тижнів приречені на смерть», - наголосив М.ШЕВЧУК.

Після того, як підтримки у вирішенні питання попросив губернатор Василь МОЦНИЙ, депутати погодились виділити необхідну суму з власних залишкових коштів області.