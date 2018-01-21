Спалах кору в Україні: у МОЗ назвали протипоказання до вакцинації
За світовими стандартами, легкі застуди з температурою до 38°С не є такими протипоказаннями.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило протипоказання до вакцинації проти кору.
Як повідомило МОЗ на своїй сторінці у Facebook, згідно зі світовими стандартами легкі застуди з температурою до 38°С не є такими протипоказаннями.
До протипоказань належать: гострі захворювання, що супроводжуються температурою вище за 38,5°С; вагітність; алергія на складники вакцини; захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися.
Також зазначається, що при наявності тимчасових протипоказань дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Але в подальшому пропущені щеплення портібно надолужити.
Як повідомляв УНІАН, за два тижні 2018 року на кір в Україні захворіли 1285 осіб.