Спалах кору в Україні: у МОЗ назвали протипоказання до вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило протипоказання до вакцинації проти кору.

Як повідомило МОЗ на своїй сторінці у Facebook, згідно зі світовими стандартами легкі застуди з температурою до 38°С не є такими протипоказаннями.

До протипоказань належать: гострі захворювання, що супроводжуються температурою вище за 38,5°С; вагітність; алергія на складники вакцини; захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися.

Також зазначається, що при наявності тимчасових протипоказань дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Але в подальшому пропущені щеплення портібно надолужити.

Як повідомляв УНІАН, за два тижні 2018 року на кір в Україні захворіли 1285 осіб.