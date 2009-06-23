Інтим з любимою людиною заспокоює психіку

Романтики стверджують, що тільки любов дає відчуття повного задоволення сексуальних партнерів. Циніки ж, навпаки, вважають, що неважливо з ким, а важливо – як і скільки. Хто з них має рацію? Ця суперечка триває не одну сотню, а може, і тисячу років. Її намагалися вирішити поети і сатирики, лицарі і прагматики.

Але за справу узялися учені-медики. Вони поставили питання трохи інакше: що корисно для здоров`я – секс з любов`ю або секс без любові? Перевірили, так би мовити, алгеброю цифр гармонію інтиму. І ось що у них вийшло.

Згідно з дослідженнями фахівців з університету Огайо, статевий акт з улюбленим партнером набагато корисніший за секс, наприклад, з повією. Учені стверджують, що секс по любові значно корисніший за звичайний статевий акт для задоволення інстинктів. Провівши ряд експериментів, вони з`ясували, що інтимна близькість між партнерами, які люблять один одного, приводить до значного скорочення рівня холестерину в крові.

Як виявилось, під час сексу у партнерів відбувається викид в кров різних гормонів. У партнерів, що люблять, в числі інших виділяється в кров допамін, який, у свою чергу, сприяє очищенню організму від холестерину. Крім того, допамін робить благотворний вплив на психіку людини, виконуючи функцію своєрідного транквілізатора.

І навпаки, статевий акт як задоволення інстинкту приводить до вироблення організмом окситоцину і васопресину, які сприяють накопиченню жирів.

cursorinfo.co.il