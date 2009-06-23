Основні симптоми пухлини матки

Міома матки - дуже частий гінекологічний діагноз не тільки у жінок після 40 років, але і у молодих.

Міома є доброякісним утворенням у гладких м`язових волокнах матки – вона може знаходитися усередині стінок матки, рости у бік очеревини або у напрямі порожнини матки, а також між зв`язками.

Ця хвороба сильно ускладнює самопочуття і особисте життя жінок.

Основні симптоми міоми матки такі:

- болі внизу живота

- хворобливі місячні

- збільшення розмірів живота

- порушення менструального циклу

- виникнення анемії

- безпліддя

- невиношування вагітності

- прискорене сечовипускання.

Буває і так, що симптоми міоми матки не виявляються жодним чином і жінка не підозрює про її існування. У окремих випадках існує загроза переродження в ракову пухлину. Тому при постановці діагнозу лікування міоми матки є обов`язковим.

Причини появи даних пухлин в матці до кінця не вивчені, проте точно відомо, що негативними чинниками є гормональні збої в жіночому організмі, зокрема, надлишок гормону естрогену, а також часті пошкодження матки - аборти, операції, ускладнені пологи, запальні захворювання.

Регулярні огляди у гінеколога і УЗД-діагноста дозволяють виявляти і контролювати захворювання на ранній стадії.

Лікування міом матки зводиться до припинення росту пухлини, зменшення її розмірів або хірургічного видалення. Вибір методу лікування залежить від розмірів пухлини, швидкості її росту і від віку пацієнтки.

Лікування гормональними і лікарськими препаратами застосовують при невеликих міомах у молодих жінок – це гальмує розвиток і навіть зменшує розміри вузлів, не утруднюючи настання вагітності і процес виношування.

У старшій віковій групі часто ставиться питання про оперативне видалення пухлини із збереженням матки, або, в запущених випадках і при серйозних показаннях – про операцію по видаленню матки.

www.med2.ru