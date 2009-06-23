Перевірте свою пам'ять! Тест

Хочете перевірити, яка у вас пам`ять? Тоді пройдіть цей психологічний текст.

Подивіться протягом 40 секунд на приведені нижче слова і постарайтеся їх запам`ятати. Важливо запам`ятати не просто те або інше слово, але і його порядковий номер. Відтворіть слова разом з їх порядковими номерами. Вважаються правильними тільки ті відповіді, де слово написане з його порядковим номером.

1. Українець 11. Масло

2. Економіка 12. Папір

3. Каша 13. Тістечко

4. Татуїровка 14. Логіка

5. Нейрон 15. Соціалізм

6. Любов 16. Дієслово

7. Ножиці 17. Прорив

8. Совість 18. Дезертир

9. Глина 19. Свічка

10. Словник 20. Вишня

Тепер обчисліть свій коефіцієнт запам`ятовування. Для цього число правильних відповідей помножте на 100 і розділіть на 20.

90-100% - у вас блискуча пам`ять.

70-90% - у вас дуже хороша пам`ять.

50-70% - у вас хороша пам`ять.

30-50% - ваша пам`ять може бути оцінена оцінкою три.

10-30% - у вас незадовільна пам`ять.

0-10% - у вас украй погана пам`ять і, можливо, серйозні проблеми із здоров`ям.

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