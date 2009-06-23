2-річний китайський малюк викурює по пачці сигарет на день

У Китаї знайшли наймолодшого курця: любителеві тютюну на ім`я Лян Лян всього 2,5 роки, повідомляє Міжнародне радіо Китаю.

Малюк, який живе в мегаполісі Тяньцзінь, почав курити рік тому. На сьогодні він викурює по пачці сигарет на день.

Виявилось, що шкідлива звичка у дитини з`явилася "завдяки" батькам. Лян Лян народився з уродженою грижею. Оскільки в ранньому віці операцію йому робити було дуже небезпечно, лікарі вирішили почекати, поки немовля підросте. Малюк постійно страждав від різких болів. Жалісливий батько вирішив дати йому покурити, щоб відвернути увагу від постійних мук. Хлопчик настільки захопився новим "знеболюючим", що кинути сигарету його не можуть примусити навіть батьки.

РІА “Новости”