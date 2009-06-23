Зберігання порнографії з медичною метою не переслідуватиметься

Зберігання порнографії для власного використання або застосування фахівцями з медичною метою не має складу злочину й не може бути підставою для притягання до кримінальної відповідальності, йдеться у коментарі прес-служби Міністерства юстиції України.

В іншому разі, переслідування за такі дії порушуватиме конституційну заборону втручатися в особисте й сімейне життя людини, встановлену статтею 32 Конституції України.

Прийнятий Верховною Радою 11 червня 2009 р. Закон "Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України" (щодо відповідальності за зберігання порнографічної продукції) забороняє зберігання порнографії лише з метою збуту чи розповсюдження.

У кожному конкретному випадку відповідними правоохоронними органами має бути доведено в законному порядку та встановлено звинувачувальним вироком суду, що людина, котра зберігає предмети порнографічного характеру, мала мету здійснити їх збут або розповсюдження.

Доказами ж такої мети, для прикладу, може бути наявність великої кількості екземплярів одного й того ж твору, або наявність відповідних цивільно-правових угод на продаж чи на переміщення цих творів тощо.