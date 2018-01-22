В Україні схвалено програму протидії туберкульозу

Уряд України схвалив Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки, повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я.

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Проблема туберкульозу є проблемою загальнодержавного масштабу, тому виникла необхідність впровадження комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу.

Високий рівень захворюваності на туберкульоз в Україні викликаний недостатньою підтримкою заходів із подолання епідемії на національному та регіональному рівні.

І хоча за результатами виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки рівень захворюваності на туберкульоз в Україні знизився на 9%, рівень поширеності всіх форм активного туберкульозу у поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СНІДом — на 11,6%, а рівень смертності від туберкульозу — на 19%, проте існує низка проблем, розв’язання яких можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Концепції Програми на 2018—2021 роки за умови її стовідсоткового фінансування.

Тож метою Концепції є стабілізація рівня захворюваності, зменшення рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих.

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Ухвалення програми допоможе досягти цілей Плану дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016—2020 роки, сприяючи тим самим досягненню мети глобальної стратегії «Покласти кінець ТБ» — зупинити епідемію туберкульозу. А саме до 2035 року: на 95% зменшити смертність від туберкульозу в порівнянні з 2015 роком, досягти рівня захворюваності менше 10 на 100 тисяч та з нульовим рівнем страждань від ТБ. До 2050: досягти нульового рівня смертності від туберкульозу та нульового рівня захворюваності.

Виконання програми також дасть змогу забезпечити 100% доступ до безперервної діагностики ТБ шляхом закупівлі витратних матеріалів, 100% доступ до лікування всіх хворих на ТБ шляхом впровадження пацієнто-орієнтованого підходу, 100% доступ до консультування та тестування на ВІЛ/СНІД тощо.