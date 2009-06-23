Лікують камені

Фахівці у області лікування камінням абсолютно переконані в тому, що вібрації каменя абсолютно ідентичні вібраціям, які є в організмі людини.

Якщо ви підберете ту породу каміння, вібрації якої ідеально збігаються з вібраціями вашого організму або доповнюють їх, то ви зможете поліпшити своє самопочуття, налагодити роботу деяких органів і систем.

Якщо ви дуже гостро реагуєте на зміну погоди, страждаєте на захворювання дихальних шляхів, то вам підійде аквамарин. Він також прояснює свідомість, що дуже важливе для людей з різними недугами психіки.

Якщо є проблеми із зором, то просто необхідно носити прикраси із смарагдами. Цей камінь не тільки покращує зір, але і благотворно позначається на здоров`ї очей взагалі.

Допомагає смарагд і при безсонні, епілепсії, гарячкових станах.

Літотерапевти приписуються лазуриту наступні властивості: цей камінь знижує температуру тіла, заспокоює, а також захищає від захворювань серця і нирок.

Саме тому прикраси з лазуритом слід носити людям, які мають схильність до подібних недуг.

Важливо відзначити, що в інших випадках від постійного носіння цього каменя краще відмовитися, оскільки головною його властивістю є зниження температури тіла, що здоровій людині абсолютно не потрібно.

Малахіт буде корисним при простудних захворюваннях та алергічних реакціях.

Цей зелений камінь також сприятливо впливає на стан вашої шкіри, служить загальнозміцнюючим засобом.

Прикраси з малахіту підходять для щоденного носіння.

Якщо ви потрапили в групу «щасливчиків», які страждають нападами мігрені, то літотерапевти порадять вам носити рожевий кварц. Цей красивий камінь позбавляє від головного болю. Корисний рожевий кварц і при психосоматичних недугах, крім того, він підвищує емоційність людини.

Справді королівський камінь – рубін. Криваво-червоний, рожевий або ліловий рубін здатний найкращим чином впливати на психіку людини, піднімати його самооцінку, підсилювати амбіції. Рубін рекомендований також при головних болях і захворюваннях серця, оскільки цьому каменю властиво зміцнювати серцевий м`яз. Ще однією властивістю рубіна є те, що він очищає кров.

Топаз захищає імунну систему людини, зміцнює нерви і сприяє емоційній рівновазі. Цей камінь рекомендовано запальним людям, особливо тим, хто схильний до агресії. Крім того, прикраси з топазом слід носити людям з надмірною чутливістю, які легко піддаються стресу, негативним емоціям, переживанням.

Про чудодійні властивості бурштину відомо давно. Цей камінь стимулює обмінні процеси, корисний при хворобах горла, суглобів, щитовидної залози, нирок і печінки. Допомагає бурштин і за різних інфекційних хворобах.

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