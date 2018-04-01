Імплантовані груди - небезпечна силіконова краса

Кажуть, що весь наш бомонд, принаймні його жіноча частина, підсіла на силікон. Цілі дівочі ВІА у повному складі зробили ЦЕ: збільшили своє головне достоїнство до ідеальних “дев`яноста”. Про одних зірок відомо достовірно: вони накачали собі груди. Інші ретельно приховують цей інтимний факт, стверджуючи, що їм таке багатство дісталося від природи. “Насправді майже кожна друга поп-співачка, тільки стане трохи відомою, відразу біжить до пластичного хірурга за новим силіконовим бюстом”, - говорять фахівці. Та що там жертви шоу-бізнесу! За статистикою, 70% жінок незадоволені своїми параметрами. Але тільки невелика частина з них рано чи пізно лягає під ніж.

А вам вже є 18? Журналісти обдзвонили декілька столичних клінік пластичної хірургії, щоб з`ясувати, наскільки популярна така операція у звичайних москвичок.

- Черг до нас, звичайно, немає, все-таки коштує ця процедура від 3000 до 7000 доларів. Але справа не тільки в грошах, ми ще і не всім даємо “добро” на таку операцію, - сказали в реєстратурі однієї з лікарень. - Перед процедурою пацієнтка проходить обов`язкове обстеження: мамографію і УЗД молочних залоз. Багатьом клієнткам доводиться відмовляти за станом здоров`я. Через такі захворювання, як рак, діабет і... шизофренія.

Як правило, операція триває декілька годин, потім жінка повинна два-три дні залишатися в клініці. Після хірургічного втручання необхідно носити спеціальний бандаж для підтримки молочних залоз. До 14 тижнів не рекомендується піднімати тяжкості. Загоряти можна тільки через півроку, коли повністю зникнуть рубці.

Зазвичай замовляють протези кулястої і краплевидної форми. Найпопулярніші розміри - B і С. Звичайно, попадаються окремі екстремалки, які вимагають від лікаря груди і 10-го розміру, але за медичними показами ми їм відмовляємо.

- Чи є у вашій клініці якісь вікові обмеження?

- Так, безумовно, якщо до нас прийде 15-річна дівчинка, ми їй відмовимо. Ми робимо операцію тільки повнолітнім жінкам. Найчастіше до нас звертаються клієнтки 30-40 років, які вже народили і вигодували декількох дітей. Від цього їх груди втратили форму і стали менш привабливими, тому вони і ставлять силікон.

- А як щодо шкоди силікону?

- Якщо вставляти якісні матеріали у кваліфікованих фахівців в надійній клініці, проблем не буде. Але на жаль, зараз багато підпільних центрів пластичної хірургії, де калічать людей. Недавно до нас поступила жінка, якій в груди і стегна лікарі-шарлатани закачали майже вісім літрів силікону, він розтікся потворними грудками. Мабуть, повністю повернути собі колишню зовнішність нещасна вже не зможе ніколи.

Силіконовий синдром

У Америці розгорівся черговий скандал навколо силікону. У Новому Світі його заборонили застосовувати 13 років тому, але оскільки є попит, то завжди буде і пропозиція. Отже час від часу хто-небудь з лікарів обов`язково попадеться на кримінальній операції. Крім того, сексапільні американки їдуть за красою за кордон і залишають там долари, а іноді і здоров`я. Тому днями під егідою FDA (управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) пройшли триденні слухання про те, щоб знову вирішити “силіконові проблеми”. “Нью-Йорк таймс” назвала ця подію “останньою перестрілкою в 13-річній битві за силіконові груди”.

Мораторій на збільшення грудей за допомогою силікону був накладений FDA для більшості американок в 1992 р. - після того, як з`явилися повідомлення, що багато хто з імплантованих в 70-80-і роки силіконових моделей мав безліч серйозних проблем із здоров`ям - від хронічної втоми і депресії до раку і вовчаку. Ці заяви привели до банкрутства компанії Dow Corning, найбільшого виготівника силіконових імплантів. Отже, в останні 13 років в Штатах стати господаркою силіконових грудей могли ті, хто тільки пережили рак грудей або ті, кому за медичними показаннями необхідно мати протез грудей.

Учені із Скандинавії прийшли до висновку, що ризик самогубства у жінок із штучно збільшеними грудьми вищий, ніж у інших пані. У процентному співвідношенні жінки з силіконовими або гідрогелевими грудьми зводили рахунки з життям в тричі частіше, ніж ті, які не вдавалися до подібної косметичної операції. Спроби суїциду відбувалися приблизно через 10 років після відвідин хірурга-косметолога.

Прихильники дозволу силікону - а це перш за все лікарі, що займаються пластичною хірургією (адже для них силікон - це справжній хліб), і виробники силіконових імплантів - опираються на той факт, що для подібних операцій в Європі і Південній Америці, куди часто їдуть американки, охочі збільшити груди, використовують гель третього покоління, який навіть у разі розриву зберігає форму і не розтікається.

Більш того, ще шість років тому експертна комісія виявила, що немає достатніх доказів, що захворювання, що пов`язуються з операціями по збільшенню грудей, викликані саме імплантами. Комісія встановила, що основні ризики, пов`язані з силіконовими имплантами, - це місцеві ускладнення, такі як інфекція, болі і шрами.

Згідно з оприлюдненими документами, за оцінками фахівців, до 93% силіконових імплантів грудей піддаються розривам протягом 10 років. Іноді проблеми можуть виникнути і на ранішому етапі. Пару років назад одна з мешканок Канарських островів вирішила дешево (всього лише за 200 євро) збільшити собі груди. І пішла до доморощених “хірургів”, які влаштували їй операцію... у перукарні. Пані довелося, на жаль, ампутувати груди.

Отже, американським експертам належить вирішити, чи достатньо імпланти безпечні для повсюдного використання. Управління по контролю за продуктами і ліками США потім подумає, чи дотримуватися їм рекомендацій експертів.

Експерти експертами, але до слухань привернули і найзацікавленішу сторону - жінок. Деякі з них принесли на слухання свої фото до і після операції по збільшенню грудей - картинки проектували на великому екрані. Групка з дюжини молодих жінок, настроєних проти силікону, прийшла у футболках з написом “На 100% натуральні”. З ними тут же зчепилася 38-річна мешканка Флориди Арлен Ніколь Каммінгс, що зробила собі операцію сім років тому: “Я ображена, коли ви говорите, що я ненатуральна!” - кричала вона.

Пристрасті розгорялися, і думки “за і проти” сипалися з усіх боків. Так, 74-річна Керолайн Вольф з Віргінії розповіла експертам на слуханнях, що після того, як її силіконові імпланти розірвалися, шматочки силікону почали виходити у неї з очей і вух, її соски теж виділяли силікон і у результаті вона стала страждати прогресуючим артритом і зобом.

Груди в законі

- За природою силікон є полімером, - говорить керівник однієї з провідних московських клінік, пластичний хірург Олександр Тепляшин. - Полімер з організму не виводиться. У разі травми або розриву імпланта частина силікону може потрапити в оточуючі його тканини, наприклад в черевну порожнину, і почнеться запалення - таких жінок оперують до тих пір, поки вони не помруть від анаеробної інфекції. Або в легені, які починають зростатися, і я не знаю навіть, як такі пацієнтки виживають.

Але найчастіше ускладнення після операції - утворюється фіброз. Організм відторгає чужорідне тіло - навколо імпланту наростає шар за шаром тканини. Груди стають твердими, як два камені. Жінка не може спати на животі. За кордоном фіброз виникає у 10-15% пацієнток, у наших - в 70% випадків. Неприємні відчуття можуть з`явитися і років через 10-15 після операції. Жінка просто гірше відчувається, у неї знижується імунітет.

“Насправді штучні імпланти оберігають від раку, - таку сенсаційну заяву ми почули в іншій клініці. - Адже жінка, що вирішила зробити операцію, заздалегідь у обов`язковому порядку проходить мамографію і потім щороку обстежується. Хороші клініки роблять це безкоштовно. Після пологів теж перевіряють збереження протезів”.

Але на жаль, в Росію часто потрапляють імпланти, привезені напівпідпільно. Найкращі штучні груди зараз мають пристрій, названий “матриця”. Це система, яка дозволяє підібрати ідеальну “викрійку” грудей, - як індивідуальне пошиття в ательє. Час життя у якісних імплантів - до 15 років. Потім їх обов`язково потрібно поміняти. Також груди вимагають “ремонту”, якщо жінка занадто схудне або потовщає. “Коли обіцяють, що після цієї операції не залишиться навіть маленького шраму, - не вірте. Але шов можна зробити в складці під молочною залозою, у ділянці ареоли, і він буде мінімальним», - говорить Андрій Ворошкевич, пластичний хірург.

ДОВІДКА.Вже в XIX столітті заповзятливі лікарі намагалися збільшити жіночі груди. У молочну залозу відчайдушним пацієнткам закачували розплавлений парафін - в результаті груди збільшувалися і... кам`яніла. Потім починалося сильне запалення, і незабаром жертва експерименту гинула. Перша операція по збільшенню грудей за допомогою силіконових імплантів була проведена в Росії в 1976 році.

Думки і коментарі

Андрій КОНОВАЛОВ, психолог Наукового центру психологічного здоров`я РАМН:

- Безумовно, більшість жінок, які вирішують робити операцію по збільшенню грудей, належать до особливого, істероїдного психологічному типу. Це пані, які дуже добре піддаються навіюванню. Зараз в ЗМІ пропагується певний тип жіночої краси: довгі ноги, 90-60-90 і великі груди. Реклама постійно навіює, що нас здолали карієс, лупа і зайвий жир на стегнах. І якщо упевнені дівчата з високою самооцінкою не лягають відразу ж під ніж хірурга, то ті, хто легко піддаються навіюванню, часто йдуть на цей захід. Для подібних жінок важливе не особисте ставлення до себе, а думка оточуючих. Вони весь час перебувають у стані тривоги: “Раптом я погано виглядаю і не сподобаюся іншим?!” Цим дівчатам необхідно, щоб всі чоловіки лежали біля їхніх ніг.

Звичайно, для якихось жінок силіконові груди - це вирішення всіх проблем, але для більшості - просто обман самої себе. Багато дівчат відмовилися б від своєї затії, якби вони перед походом до хірурга відвідали хорошого психотерапевта. У моїй практиці було декілька випадків, коли жінки ламали своє життя через невпевненість в собі. Одна досить симпатична дівчина до 26 років залишалася дівою і навіть намагалася накласти на себе руки, тому що мама в юності обзивала її потворою. А інша жінка зробила п`ять пластичних операцій на обличчі просто по примсі чоловіка.

Основна проблема в тому, що пластична хірургія - це дуже хороший бізнес. Професійних психологів до нього і близько не підпускають. Адже нікому не хочеться втрачати клієнтів. Звичайно, клініки відсівають деяких пацієнтів, але не за принципом, потрібні їм насправді силіконові груди чи ні. Лікарі не беруться оперувати або зовсім хворих, або дуже навіжених жінок, які самі не знають, чого хочуть. З ними небезпечно зв`язуватися, адже можуть і до суду подати.

А ось для багатьох чоловіків великі груди не є секс-символом. Давно доведено, що найпривабливіша частина жіночого тіла для сильної статі - це попа. Отже силікон - це швидше данина теперішній моді.

Олександр ПОЛЄЄВ, психотерапевт, сексологія, кандидат медичних наук, професор Інституту психоаналізу при МДУ:

- Безумовно, масове зростання операцій по збільшенню грудей пов`язане з бажанням жінок подобатися чоловікам. Вважається, що з 15 років вже кожна третя дівчина мріє про силікон. Для більшості представників сильної статі розмір і форма грудей мають величезне значення. Хоча дослідження показують, що чоловіки більше всього цінують в жіночій зовнішності красиві ноги. Просто операції по зміні форми ніг поки достатньо складні, але я думаю, що в майбутньому вони теж стануть дуже популярні. А вже штучні груди будуть принаймні у половини жіночого населення.

Абсолютна більшість жінок приховують від своїх чоловіків і коханців те, що у них закачаний силікон. Чоловікам хочеться вірити, що все в їх супутницях природне, тому штучні груди вони не вітають. У моїй практиці було декілька випадків, коли чоловікам випадково потрапляв до рук рентгенівський знімок дружини - і вони подавали на розлучення. Все ж таки силіконові груди у багатьох випадках міняють життя жінки до кращого, підвищують самооцінку і привабливість в очах чоловіків. Хоча багатьом жінкам достатньо було б простого курсу лікування у психотерапевта, щоб повірити в себе. Але якщо в СРСР лікарі перед операцією вимагали довідку від психотерапевта, то тепер вона не потрібна.

Кеті СПІЛЛАР, глава Фонду феміністської більшості Америки:

- Після заборони на ці операції на початку 90-х виробники силіконових протезів втратили величезний сегмент ринку. Проте все одно виробляли невелику кількість імплантів, оскільки в деяких випадках операції все ж таки були дозволені. Наприклад, при мастектомії, коли у хворих раком грудей жінок видаляють молочні залози, робилася вставка силіконових протезів під ретельним контролем медиків. Сьогодні виробники постійно твердять, що нові імпланти не небезпечні для здоров`я. Зараз це питання вивчають лікарі з FDA, проте всім ясно, що нічого принципово нового в силіконових імплантах не з`явилося. Вони так само, як і раніше, з часом лопаються, а шкідливі речовини потрапляють в кров. Є інша, дешевша альтернатива: силікони-імпланти з сольовим розчином. Якщо сольовий розчин потрапляє в кров, то це не шкодить здоров`ю, оскільки подібний розчин присутній в організмі кожної людини. Але виробники силікону, як ви розумієте, переслідують зовсім інші цілі: їм головне - продати товар, а не піклуватися про безпеку людей.

mk.ru