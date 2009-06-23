Який чай найкорисніший?

Останніми роками учені все більше схиляються до того, що чемпіона щодо корисності серед чаїв вибрати неможливо. Так, в зеленому чаї більше активних форм катехінів. Але червоний і чорний чай теж дуже добрі, просто діють трохи інакше. Головне - зберегти корисні властивості чаю при приготуванні.

Тіанін - унікальна амінокислота: зустрічається тільки в чаї і ще в деяких видах грибів. Разом з кофеїном він стимулює роботу мозку.

Вітаміни C, B1, B2, PP, B15, рутини - їх в чаї небагато, вони частково руйнуються в процесі обробки листя. Зате в напої виявлений вітамін K, що забезпечує нормальну здатність згущуватися крові.

Катехіни - потужні біоактивні сполуки. Вони сприяють еластичності судин, зменшують крихкість капілярів, запобігають розвитку атеросклерозу. Крім того, катехіни чаю - потужні антиоксиданти, що знижують ризик онкологічних захворювань. Катехіни захищають ДНК клітини від радіації і знищують вільних радикалів.

Застосовують екстракт зеленого чаю при хворобах Альцгеймера і Паркінсона.

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