У Криму п'яний турист вижив після падіння з 25-метрової скелі

Турист з Севастополя дістав тяжкі травми в результаті падіння з висоти близько 25 метрів в районі печерного міста Мангуп у Криму.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про подію надійшла до рятувальників в 00.20 22 червня.

«Житель Севастополя, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, впав у печеру Барабан-Коба», - говориться в повідомленні.

Рятувальники на носилках транспортували туриста до одного з сіл, де лікарі «швидкої» надали постраждалому першу медичну допомогу. Стан севастопольця – «тяжкий стабільний», повідомили в МНС.