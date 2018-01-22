"Зимові" недуги: кому загрожує хвороба Рейно

Про хворобу Рейно розповідає лікар-терапевт Любов Кияниця.

Для хвороби Рейно характерні симетричні зміни кольору шкіри кистей рук, стоп (побіління або синюшність) нападоподібного характеру внаслідок периферійного спазму артерій (ангіоспазм).

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Хворіють на цю хворобу переважно жінки віком 20-40 років. Хвороба ця піддається лікуванню важко, насамперед уражуються судини рук.

Причини розвитку хвороби медикам майже невідомі. Це можуть бути певні ендокринні порушення, часто розвиток хвороби провокують деякі захворювання внутрішніх органів.

Часто розвитку захворювання сопроводжує поєднання ендокринних, вегетативних чи інших порушень.

Захворювання характеризується постійним змерзанням рук, вони стають білого кольору, згодом з`являються біль і набряки. На останніх стадіях хвороби руки набувають синюшного або чорного кольору, можливі атрофічні явища. Під час приступу хвороби з`являються свербіж, печіння, затерплість кінцівок; це може супроводжуватися головним болем, підвищенням артеріального тиску. Окрім хвороби Рейно, існує також синдром Рейно, у них симптоми схожі.

Причиною синдрому Рейно можуть бути ураження вегетативної нервової системи, які з`являються швидко у разі захворювань внутрішніх органів (нирок, печінки тощо), сполучної тканини, особливо у разі склеродермії, остеохондрозу, а також інтоксикації організму різними хімічними речовинами та ураження і зниження тонусу судин.

Таким хворим потрібно бережливо ставитися до своїх рук і дотримуватися кількох правил: руки завжди тримати в теплі, ніколи не ходити без рукавичок, категорично забороняється працювати в холодному вологому приміщенні, а також в умовах, пов`язаних з охолодженням рук та з холодним мокрим матеріалом (праця доярки, замішування глини, цементу тощо).

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Трапляється легкий перебіг хвороби: у людини все життя мерзнуть руки, і тяжкий. Коли вже з`являються набряки, синюшність, біль, це свідчить про задавнену стадію хвороби.

Хвороба Рейно уражує людей будь-якого віку. Зазвичай, на неї хворі люди 20-річного віку і старші, бо саме в цей період відбуваються гормональні порушення - надлишок або недостатність певних гормонів. Після обстеження і встановлення діагнозу призначають судинорозширювальні засоби, які поліпшують кровотік, аналгетики, вітамінотерапію, фізметоди (двокамерні ванни тощо).

Хворого госпіталізують і лікують у неврологічному відділенні або у відділенні судинної терапії. Це дає змогу поліпшити його стан і запобігти прогресуванню хвороби.

Лікування має бути комплексним, довготривалим і потребує від хворого наполегливості. Прогноз сприятливий.