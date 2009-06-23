Будьте обережні: сьогодні - магнітні бурі!

Сьогодні - 23 червня з 12.00 до 15.00 - будуть магнітні бурі. Те, що під час магнітних бур загострюються серцево-судинні захворювання, вже давно доведений факт. Найпоширеніші з них — гіпертонічна хвороба і судинна дистонія. Як відомо, їхні основні прояви — підвищення тиску і пов`язаний з цим головний біль. Оскільки магнітні бурі трапляються в середньому двічі на тиждень, метеозалежні гіпертоніки стають постійними заручниками ліків.

В даних ситуаціях можна ефективно лікуватися препаратами рослинного походження або поєднанням з хімічними. При цьому, на відміну від синтетичних ліків, навантаження на печінку і нирки, ризик побічних дій буде набагато нижчий.