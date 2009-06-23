Материнські стреси впливають на вагу новонародженого

Стреси на роботі на ранніх термінах вагітності збільшують ризик народження дитини з низькою масою тіла, повідомляє видання HealthDay News.

Нідерландські дослідники проаналізували відповіді 8 266 жінок на питання про умови їх праці. Виявилося, що робочий тиждень тривалістю 32 години і більше і високі навантаження на роботі в першому триместрі вагітності негативно впливають на вагу новонародженого. Поєднання стресів на роботі з тривалістю трудового тижня пов`язане із зниженням ваги плоду і збільшенням ризику появи на світ дитини з гіпотрофією.

Багато жінок прагнуть скорочувати час роботи і знижувати навантаження до кінця вагітності. Проте дані дослідження демонструють: значно більше користі щадний режим роботи принесе протягом першого триместра виношування плоду.

Варто також нагадати і про шкоду роботи в нічну зміну. Дослідження показують, що через безсонні ночі жіночий організм виробляє менше мелатоніну - речовини, що пригнічує функцію статевих залоз і що допомагає запобігати раку грудей.

compulenta.ru