Чим небезпечна професія офіціанта

Офіціанти в данських ресторанах, кафе і закусочних піддаються максимальному ризику отримання ракової хвороби в порівнянні з представниками будь-якої іншої професії в Північній Європі.

Такий висновок авторів дослідження, опублікованого в науковому журналі "Акту Онколоджіка", які вивчили статистичні дані про 5 млн пацієнтів в цьому регіоні за останні 45 років.

На думку авторів, підвищений ризик захворюваності пов`язаний з тим, що офіціанти можуть відносно легко палити і вживати спиртні напої в робочий час.

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