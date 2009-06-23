Прилад попереджає про небезпеку теплового удару

Спеціальний прилад, здатний оцінити ступінь небезпеки одержати тепловий удар і проінформувати про це власника, розробили фахівці Японської асоціації метеорології. Пристрій, що розмірами і формою нагадує спортивний секундомір, вимірює температуру і вологість повітря. Крім рідкокристалічного екрану він оснащений п`ятьма різноколірними лампочками, які спалахують залежно від рівня загрози, що організм може не справитися із спекою. Якщо умови будуть близькі до критичних, то автоматично запрацює тривожний дзвінок, який сповіщає господаря приладу про небезпеку. Новинка поступить у продаж вже 26 червня і реалізовуватиметься за ціною близько 1 тис. 50 ієн /11 доларів США/.

ami-tass.ru