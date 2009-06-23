Херсонському курорту загрожує сибірка

Херсонська обласна організація Партії зелених України заявляє про можливу загрозу зараження акваторії курортного селища Залізний Порт (Голопристанський район) спорами сибірки з розташованого на прибережній лінії скотомогильника.

Про це йдеться у прес-релізі, переданому УНІАН, обласною організацією ПЗУ.

Зокрема, у документі зазначено, що для привернення уваги влади, відповідних органів і жителів курортного селища активісти екологічних організацій провели 21 червня у Залізному Порту громадську акцію - застережну демонстрацію.

За даними херсонських «зелених», у Голопристанському районі розташовані 12 неблагополучних скотомогильників. У Залізному Порту на території бази відпочинку заводу карданних валів є скотомогильник, в якому в 1951 році було поховано тварин, загиблих від сибірки. Місце поховання забетоновано у вигляді саркофага. За 58 років прибережна лінія перемістилася з відстані 1,5 км до 50 м і зараз скотомогильник опинився у прибережній зоні - практично на пляжі. Крім того, бетонний саркофаг потребує негайного зміцнення, інакше наближення моря призведе до його руйнування і тоді зараження прибережної території неминуче.

За словами херсонських «зелених», важко навіть підрахувати можливі наслідки зараження акваторії, яка оточує могильник, якщо в курортний сезон Залізний Порт відвідують сотні тисяч відпочивальників.

Херсонські екологи вимагають від влади області і керівників територіальних органів, які зобов`язані стежити за дотриманням протиепідеміологічних заходів, реакції на дану ситуацію і конструктивних заходів із запобігання загрозі зараження. Зокрема, ХОО ПЗУ пропонує захистити територію скотомогильника, поставити попереджувальні знаки про загрожуючу небезпеку, запровадити необхідні карантинні заходи і побудувати новий саркофаг поховання або зміцнити старий.