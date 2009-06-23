Повні люди живуть довше за худих?

Люди, які набирають небагато надмірної ваги до сорока років, в середньому затримуються на цій землі на 6–7 років довше, ніж дуже худі. А люди, що страждають ожирінням, живуть довше худих на п`ять років, повідомляє агентство France Presse.

Учені Вищої школи медицини Університета Тохоку під керівництвом Шинічи Куріями і Ічиро Цудзі протягом 12 років спостерігали 50 тисяч осіб віком від 40 до 79 років, що проживали в префектурі Міяги на півночі країни.

Логічно припустити, що худі люди живуть менше, тому що їх худорлявість викликана курінням і різними захворюваннями, проте коли японські учені виключили ці чинники, результати не змінилися. Річ у тому, що худина може привести до пневмонії і ряду захворювань, викликаних крихкістю кровоносних судин.

Учені рекомендують худорлявим людям харчуватися якнайкраще, а людям з нормальним індексом тіла - його зберегти.

Відповідно до індексу маси тіла (маса, що ділиться на ріст у квадраті) люди діляться на чотири категорії. Худорлявими вважаються ті, у кого індекс менший за 18,5. Нормальний діапазон - від 18,5 до 25. 25–30 - це люди з невеликою зайвою вагою. Люди з індексом, що перевищує 30, повинні лікуватися від ожиріння.

podrobnosti.ua