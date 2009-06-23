Український професор встановив світовий рекорд із запам'ятовування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українського нейрохірурга, доктора медичних наук, професора Андрія СЛЮСАРЧУКА із встановленням нового світового рекорду із запам`ятовування і відтворення людиною надвеликого об`єму інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі також йшлося про перспективи створення в Україні відповідного науково-дослідницького закладу, який здійснював би дослідження надможливостей людського організму в цілому та мозку зокрема.

Глава держави відзначив актуальність наукових досліджень мозку людини та важливість практичного використання досягнутих результатів, насамперед, в освіті та медицині.

*** 17 червня 2009 року доктор медичних наук А.СЛЮСАРЧУК встановив світовий рекорд із запам`ятовування. Він здатний відтворити будь-яку послідовність чисел після коми числа «Пі», тобто 3 цілих і 14 сотих. Таких чисел А.СЛЮСАРЧУК запам`ятав 30 мільйонів. Його методика дозволяє запам`ятовувати та здійснювати усно найскладніші бінарні математичні операції за надкороткий проміжок часу.