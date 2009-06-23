Український професор-нейрохірург Андрій Слюсарчук встановив світовий рекорд із запам'ятовування
Вчений здатний відтворити будь-яку послідовність чисел після коми числа «Пі»... Методика Слюсарчука дозволяє запам`ятовувати та здійснювати усно найскладніші бінарні математичні операції за надкороткий проміжок часу...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українського нейрохірурга, доктора медичних наук, професора Андрія СЛЮСАРЧУКА із встановленням нового світового рекорду із запам`ятовування і відтворення людиною надвеликого об`єму інформації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі також йшлося про перспективи створення в Україні відповідного науково-дослідницького закладу, який здійснював би дослідження надможливостей людського організму в цілому та мозку зокрема.
Глава держави відзначив актуальність наукових досліджень мозку людини та важливість практичного використання досягнутих результатів, насамперед, в освіті та медицині.
*** 17 червня 2009 року доктор медичних наук А.СЛЮСАРЧУК встановив світовий рекорд із запам`ятовування. Він здатний відтворити будь-яку послідовність чисел після коми числа «Пі», тобто 3 цілих і 14 сотих. Таких чисел А.СЛЮСАРЧУК запам`ятав 30 мільйонів. Його методика дозволяє запам`ятовувати та здійснювати усно найскладніші бінарні математичні операції за надкороткий проміжок часу.