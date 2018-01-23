В Анголі стрімко поширюються холера та малярія

У Міністерстві закордонних справ України попередили українців у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у Республіці Ангола.

Читайте такожУ столиці Замбії - спалах холери: українцям рекомендують утриматися від поїздок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зазначили, що на півночі Анголи, зокрема у провінції Уіже (290 км від столиці м. Луанда), зафіксовано спалах холери, а також збільшення числа хворих на малярію. Тому громадянам України, які планують подорож до Анголи, рекомендовано утриматися від відвідання провінції Уіже до нормалізації епідеміологічної ситуації.

Тим співвітчизникам, які вже перебувають в Анголі, радять виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб.

У МЗС поінформували, що з кінця грудня 2017 року у провінції Уіже зафіксовано 374 випадки захворювань на холеру, з яких 9 – з летальним наслідком; з 31 грудня 2017 року по 8 січня 2018 року зареєстровано 350 випадків захворювань на малярію, з яких 7 – з летальним наслідком.

Читайте такожМедики рекомендують туристам перед поїздкою на Північний Кіпр вакцинуватися проти малярії

Громадянам України потрібно негайно звернутися за отриманням медичної допомоги у разі виявлення захворювання.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, у МЗС радять українцям невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Ангола або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.