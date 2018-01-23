У МОЗ пояснили, чому українці не можуть отримати ліки безоплатно

Як повідомляється на сайті МОЗ, "кошти для програми «Доступні ліки» виділено вчасно, а міністерство закликає місцеву владу розподілити фінансування".

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"З усієї України надходять повідомлення, що люди не можуть отримати препарати за програмою “Доступні ліки“. Лікарі не видають рецепти, а аптеки – ліки, кажучи, що немає фінансування. Це неправда – фінансування з національного рівня було виділено вчасно та в повному обсязі, але в усіх областях, крім двох, його не розподілено місцевою владою", - йдеться у повідомленні.

У відомстві інформують, що Державна казначейська служба України перерахувала в кожну область заплановану на січень 2018 суму.

"В регіони надійшло 83,3 млн грн з передбаченого на цей рік 1 млрд грн (кошти на перший місяць року). Проте лише Полтавська та Чернігівська направили кошти до кінцевих розпорядників, якими зазвичай є заклади охорони здоров‘я. Натомість в інших регіонах дотепер не ухвалені обласні та місцеві бюджети, не розподілено кошти по районах. Будь-які затримки в роботі програми створюють перерви в лікуванні для пацієнтів, які мають серцево-судинні хвороби, діабет ІІ типу та бронхіальну астму", - повідомляють у МОЗ.