Вірус Епштейна-Барра провокує розвиток раку

Дослідження, проведене в Науковому центрі охорони здоров`я Нового Орлеана вказало, що один ген, пов`язаний з вірусом Эпштейна-Барр, здатний керувати ростом пухлин.

Вірус Епштейна-Барра пов`язаний з багатьма видами раку, такими як лімфома Беркіта, лімфома Ходжкіна, лімфоми у ВІЛ-інфікованих, рак носа і горла, раку шлунку. Білки вірусу підтримують ріст злоякісних клітин, особливо це характерно для онкологічних ускладнень СНІДу і після пересадки тканин.

Білок EBNA1 керує оксидативним стресом в клітинах, заражених вірусом Епштейна-Барра. Зміна рівнів окиснення змінює здібності білка активізувати гени EBV, які впливають на ріст пухлин.

Учені довели, що терапія за допомогою вітаміну K, що впливає на оксидативний стрес в клітинах, інактивує EBNA1, що зупиняє ділення злоякісних клітин.

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