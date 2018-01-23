Кількість хворих на кір в Україні зростає щотижня: вже захворіли понад 2 тисячі людей

Станом на 22 січня 2018 року на кір в Україні захворіли 2084 людини, з них 1375 дітей та 709 дорослих.

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Як передає кореспондент УНІАН, про заявили медики на прес-конференції у Києві.

Посилаючись на дані МОЗ України, експерт у сфері охорони здоров’я Володимир Курпіта заявив, що протягом першого тижня нового року захворіли 626 людей, на другому 659, на третьому тижні – 804 людини.

«Госпіталізовано з кором 1398 осіб, серед них - 857 дітей. З початку року, через кір померли 3 людей – двоє дітей та одна доросла людина. Усі випадки сталися у Одеській області. Найвищий рівень захворюваності – у Івано-Франківській області - 463 випадки кору. Далі – у Чернівецькій – 333 випадки, у Закарпатській – 331, в Одеській – 265 випадки кору. Найнижчі покоазники - у Харківській та Рівненській – по одному випадки. Водночас жодного випадку кору не зафіксовано цього року у Чернігівські і Сумській», - сказав Курпіта.

Експерт з інфекційних хвороб Федір Лапій закликав завчасно вакцинуватися і дітям, і дорослим проти дифтерії та правця.

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«Кожен має піти до свого лікаря і запитати, чи не треба мені вакцинуватися. Кожні 10 років слід вакцинуватися проти дифтерії та правця, щоб убезпечитися від цих небезпечних хвороб під час імовірного спалаху. Це допоможе також запобігти спалахам цих інфекційних хвороб в Україні. Вже сьогодні фіксуються смертельні випадки через правець у дітей, раніше хвороба вражала дорослих невакцинованих людей», - наголосив Лапій.

Він також підкреслив, що Україна забезпечена протидифтерійною сироваткою.

«Однак найкраще запобігти цій інфекційній хворобі, ніж потім лікуватися», - акцентував медик.